هنأت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة فيفي عبدة، بذكرى ميلادها الـ65 من خلال صورة تجمعهما نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".
وأرفقت بوسي تعليقًا مع الصورة قائلةً: "كل سنة وانتِ طيبة يا فيفي يا أحلي طاقة ايجابية وعيد ميلاد سعيد وفي انتظار احلي مسلسل في رمضان، 5 بحبك".
وتشارك فيفي عبدة في السباق الرمضاني بمسلسل"مملكة الغجر"، الذي يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركةالذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي تهنئ فيفي عبدة بعيد ميلادها: "يا أحلى طاقة إيجابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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