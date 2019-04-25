"الصحة العالمية": استخدام الأطفال للشاشات أكثر من ساعة يعرضهم للأمراض

أصدرت منظمة الصحة العالمية أول توجيهات لها، بشأن استخدام الأطفال المتزايد للأجهزة والشاشات الإلكترونية التي تؤثر عليهم بالضرر، حيث حددت المدد الزمنية المتاحة التي يجب أن يستخدمها الأطفال.

فبحسب ما ذكرته "رويترز"، بأن الصغار لا ينبغي بأن يستخدموا هذه الأجهزة أكثر من ساعة يوميًا، بينما الأقل من عامًا فهو لا يتعرضون لأي شاشات إلكترونية، وينبغي أيضًا على الأطفال ممارسة الأنشطة البدنية لمدة 3 ساعات يوميًا، حيث يساعدهم ذلك على تجنب البدانة أو تعرضهم في المستقبل للإصابة بأمراض منها القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم، وأيضًا يجب التمتع بفترة كافية من النوم، ومساعدتهم على اكتساب العادات الحميدة.

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ومن جانبها، علقت الدكتورة فيونا بول، خبيرة لدى المنظمة الدولية، "ما نحذر منه هو الإفراط في استخدام الأطفال الصغار لتلك الشاشات الإلكترونية"، مضيفة بأن واحد من بين كل ثلاثة بالغين يعانون حاليًا من زيادة الوزن أو البدانة، بينما لا يمارس واحد من كل أربعة بالغين نشاط بدني كافي".

وتابعت "بول": "يعاني حاليًا 40 مليون طفل في أنحاء العالم من زيادة الوزن، وأعمارهم أقل من 5 أعوام، ويوجد حوالي 50% من هذا العدد في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، يشكل هذا الرقم 5.9 بالمئة من الأطفال على مستوى العالم".

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