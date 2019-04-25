أضرار بذور الشيا

تعد بذور الشيا، واحدة من أهم البذور التي تستخدم في تحضير بعض الوصفات العلاجية، والأطعمة، كما تستخدمها العديد من الفتيات في تحضير وصفات العناية بالشعر والبشرة، وغيرها.

وعلى الرغم من استخداماتها المتعددة، إلا أن لها بعض الأضرار أيضًا، يرصدها "هُن"، وفقًا لموقع "bustle".

مشاكل الجهاز الهضمي:

وفقًا لـ Heal With Food ، توثر بذور الشيا على الجهاز الهضمي، من خلال الإصابة بالإمساك ونزول البراز الصلب والإسهال والانتفاخ والغازات المعوية المفرطة.

انخفاض ضغط الدم

بسبب احتواءها على أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يتسبب الزيادة المفرطة فيها في انخفاض ضغط الدم.

Advertisements

التأثير في نسبة السكر في الدم

على الرغم من أن بذور الشيا قد تساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز، إلا أنها قد تحفز الأدوية التي تتحكم في نسبة السكر في الدم.

الحساسية

قد تتسبب البذور في الطفح الجلدي والعينين، وصعوبة التنفس والقيء والإسهال وتورم اللسان.

​