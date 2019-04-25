فوائد الشيح للصحة

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توجد شجيرات الشيح، عادة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتستخدم الأجزاء التي تنمو فوق سطح الأرض لأغراض علاجية، يرصدها موقع "Web MD" في الحالات التالية.
علاج السكري
تشير بعض الأبحاث العلمية إلى أن تناول ماء الشيح، قد يقلل من مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.
الالتهابات الطفيلية
تناول مستخلص ماء الشيح، قد يقلل من الأعراض ويعالج الالتهابات الدبوسية لدى البالغين والأطفال بعد ثلاثة أيام من العلاج.
علاج أمراض أخرى
يساهم الشيح في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد والحصبة والقلق وعدم انتظام ضربات القلب وضعف العضلات.
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