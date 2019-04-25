طريقة عمل شوربة الشوفان الصحية

هناك العديد من الفوائد لشوربة الشوفان، فتناوله يحمي القلب من الأمراض، ويقوي العظام والأسنان، ويعالج مشاكل حب الشباب والبثور، ولكن أهم فائدة للشوفان هو قدرته على تخفيف الوزن، نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الشوفان للحصول على المذاق الرائع. المكونات أربعة أكواب من الماء. أربع ملاعق من الشوفان. حبة كوسا صغيرة الحجم. حبة جزر صغيرة الحجم. حبة باذنجان صغيرة الحجم. حبة بطاطا صغيرة الحجم. بصلة صغيرة الحجم. فصين ثوم ربع كوب كزبرة مفرومة. ربع كوب بقدونس مفروم. ملعقة ملح. نصف ملعقة فلفل أسود. نصف ملعقة زعتر ناشف. ربع ملعقة هيل. ربع ملعقة زنجبيل مطحون. ربع ملعقة قرفة مطحونة. Advertisements مكعب واحد من مرقة الدجاج. ملعقتان من الزيت النباتي. طريقة التحضير قطعى الخضروات والبصل والثوم بشكل شرائح رفيعة متوسطة الحجم. تقلب البهارات مع الزيت حتى تتحمر. أضيفي الماء ومرقة الدجاج والزعتر الناشف. تترك حتى تغلي لمدة خمس دقائق. أضيفي البقدونس والكزبرة والشوفان ودعيها تغلي لمدة خمس دقائق أخرى. وزعيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة. ​

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