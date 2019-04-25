علاج الصداع بالأعشاب

الصداع المزمن أو المتكرر يمكن أن يسبب التعب، ويولد عدم القدرة على التفكير بشكل جيد، وعندما تعاني من الصداع، فإن المهام اليومية البسيطة غالبًا تتحول لأعمال شاقة، ولكن توجد العديد من العلاجات العشبية الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الصداع، بحسب موقع أكاديمية الأعشاب الأمريكي.

الكاموميل أو البابونج

يساعد الكاموميل على الاسترخاء بشدة، والنوم بعمق، وتخفيف حدة الأم الناتجة عن الصداع، ويفضل تناوله خلال الليل في هدوء.

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الينسون

استخدمت هذه الزهرة البيضاء الصغيرة ذات القلب الأصفر الكبير لعدة قرون لعلاج الصداع النصفي وتخفيف الصداع الشديد، عند تخمير الينسون يصبح مرًا للغاية، لكن هذا بالفعل جزء من فاعليته الساحرة، تلك الزهرة الصغيرة هي أداة مساعدة للكثير من الناس في تخفيف الصداع ومع ذلك، لا يقترح تناوله من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

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باشون فلاور

هذه الأزهار الأرجوانية الرائعة تجف لتصبح أعشاب صغيرة رمادية اللون بعد الحصاد، وتعتبر حل مثالي للراحة والاسترخاء وتخفيف الصداع، فهي لجسمك وتشجيعك على النوم، وتكون حلا رائعة خلال الليل.

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عشبة الليمون

عشبة الحمضيات لذيذة، وفعالة، فهي تعمل مسكن وتساعد على استرخاء الأعصاب وكذلك العضلات المتوترة في الرقبة والظهر، مما يساعد في تخفيف الصداع.

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القهوة

في التوتر والصداع، للقهوة مفعول السحر لما فيها من كافيين، يساعد على دفع الأدرينالين والتركيز أكثر، وكذلك تراجع الصداع اليومي المزعج.

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