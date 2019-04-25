أميرة جمال: "جوزي كان أكبر داعم ليا في حياتي المهنية"

قالت الإعلامية أميرة جمال إن زوجها كان أكبر داعم لها في حياتها المهنية وهو الذي شجعها على الدخول لمجال الإعلام الرياضي.
وأضافت جمال، خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" الذي تقدمه الفنانة نهال عنبر والإعلامية هيدي كرم والفنانة ندى رحمي على شاشة "ON E": "بعد ما دخلت مجال الإعلام الرياضي استغليت جوزي وبقيت بسأله على كل كبيرة وصغيرة".
وتابعت: "جوزي كان أكبر داعم ليا في حياتي المهنية، وله فضل كبير عليا، وساعدني في تجاوز عقبات كتيرة".
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