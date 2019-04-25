"القومي للطفولة" يطالب "الشباب والرياضة" بالتدخل السريع لرفع الضرر عن 200 طفل

خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لسرعة التدخل، بعد تضرر 200 طفل وطفلة من ناديهم الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، حيث قام النادي بتجميد نشاط كرة اليد، الأمر الذي يعرض مستقبل أبطال اللعبة من الأطفال لضرر بالغ.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل "16000" تلقى عددًا من البلاغات من بعض أولياء الأمور ينشادون المجلس التدخل تجاه إدارة نادي شهير بمدينة بالسادس من أكتوبر، حيث أوضحوا أن النادي قام بإجراء تعسفي وهو تجميد نشاط كرة اليد، ما أثر على حوالى 200 طفلة وطفل كانوا يمارسون هذه اللعبة وكانوا يشاركون في مسابقات دولية، فضلا عن اشتراكهم في مسابقات اتحاد كرة اليد، وقد ناشد الأعضاء من الأطفال وأولياء أمورهم بالتدخل لإنقاذ مستقبل أولادهم.

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وأشارت العشماوي، إلى أنه حرصًا من المجلس على استمرارية هؤلاء الأطفال في ممارسة الرياضة المفضلة لهم، ومن أجل بناء جيل قوي قام المجلس بمخاطبة وزير الشباب والرياضة للتدخل ولبحث هذا الأمر بما يحقق المصلحة لهؤلاء الأطفال، ورفع الضرر عنهم، حفاظا على مستقبلهم الرياضي.

وأكدت حرص المجلس على رفع الضرر عن كل الأطفال سواء كان هذا الضرر جسديا أو معنويا، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل "16000"، مستمر في تلقي بلاغات الأطفال وأولياء الأمور وتقديم كل سبل الدعم والمشورة على مدار الساعة.

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