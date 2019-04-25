الامارات | 6 خطوات للإبداع في «التعليم البصري»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للإبداع في «التعليم البصري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض الفنان ستيوارت جي ميرفي، لأطفال «الشارقة القرائي»، خطوات الكتابة الناجحة، خلال ورشة بعنوان التعليم البصري. وقال ميرفي مخاطباً الأطفال: «إذا جمعتم حب الرياضيات والرسم والكتابة؛ فإنه يمكنكم أن تحققوا طموحاتكم لتكونوا كتاباً عظماء في المستقبل، فبالرياضيات يمكنكم أن ترسموا طريق الكتابة، وبالفن والرسم يمكنكم أن توصلوا أفكاركم التي تريدون، وبالقراءة يمكنكم أن تكونوا أكثر ثراءً في اللغة، وأكثر معرفة لكثير من أمور الحياة». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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