الامارات | أهازيج إماراتية تزين «أيام حتا التراثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أهازيج إماراتية تزين «أيام حتا التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعالية «أيام حتا التراثية»، التي نظمت في حديقة حتا، بالتعاون مع بلدية دبي - فرع حتا، بعد ثلاثة أيام عاشها الجمهور بين أحضان الطبيعة وذكريات الماضي.

وخلال جلسة «سوالف» التي أُقيمت لكبار المواطنين، استمتع الزوار بحكايا من الماضي، وأحاديث شيقة من الزمن الجميل رواها الأجداد المشاركون في الجلسة.

وتفاعل زوار الفعاليات مع أهازيج الفِرق الشعبية الإماراتية، والعروض الفنية التي صاحبتها ضيافة عربية تقليدية بطابع تراثي.

وحظيت الحِرَف التقليدية باهتمام زوار «أيام حتا التراثية»، الذين حرصوا على التعرف إلى أسرار تلك المهن. وشهدت الفعالية امتزاج أجواء المتعة بالحماس مع الفقرة الخاصة بالمسابقات، وتوزيع الجوائز على الفائزين، وإلى جانب الاحتفال بـ«أيام حتا التراثية» شاركت «دبي للثقافة» الجمهور الاحتفال بليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، الذي شهد تفاعلاً كبيراً، واجتذب الصغار والكبار لقيمتها ومكانتها في النفوس.