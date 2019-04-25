الامارات | أفراح المري والمنصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المري والمنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سالم حمد المري بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة بخيت مبارك علي المنصوري. وحضر الحفل، الذي أقيم بمجلس الوثبة الجنوبية في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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