هل المكياج يفطّر خلال شهر رمضان؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - تسأل العديد من السيدات هل المكياج يفطّر ؟ . وفقاً للشرع الإسلامي فإن تطبيق المكياج بشكل عام خطوة متاحة ولا يُفسد صوم المرأة، لأنّ مستحضرات التجميل تطبّق على البشرة ولا تدخل المعدة. لكن في ما يتعلّق بأحمر الشفاه، يجب ألاّ يقترب لسانكِ من شفتيكِ بمعنى آخر يجب ألاّ تدخل أثار الروج داخل فمكِ حتّى لا تفسدي صومكِ.
إذاُ لا يبطل المكياج الصوم ، اذا كان دون أحمر الشفاه ، ويوضع على الخد أو الوجه، لانه يكون في المسام ولا يصل إلى الجوف فليس كل حرام يبطل الصوم وكذلك الامر بالنسبة الى كريم تفتيح البشرة والبودرة وكريم الشعر والعدسات اللاصقة في العين.
أما الكحل فلا يبطل الصوم لأن العين ليست منفذاً طبيعياً كالأنف والفم والشرج فهذه هي المنافذ الطبيعية ما يدخل فيها يبطل الصوم.
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