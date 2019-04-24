تسريحات شعر مرفوعة ناعمة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - تبحث كل سيدة مع حلول موسم الربيع عن تسريحة شعر حديثة تواكب ما رسمته خطوط الموضة لهذا الفصل. اخترنا 10 تسريحات شعر مرفوعة ناعمة متنوّعة بأسلوب عصريّ وناعم بعيداً عن المبالغة، مستوحاة من نجمات هوليوود.



من بين صورتسريحات شعر مرفوعة ناعمة ، الشينيون بالضفائر بأسلوب النجمتين إميلي بلانت Emily Blunt وساره جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker، الكعكة المنخفضة البسيطة والأنيقة بأسلوب الدوقة ميغان ماركل Meghan Markle وكيت بوسوورث Kate Bosworth أو الكعكة العالية بأسلوب النجمتين ريهانا Rihanna وترايسي روس Tracee Ross.





ميغان ماركل بتسريحة الشينيون المفضلة لديها





كذلك البونيتايل تسريحة جميع المواسم دون منازع ولسنوات عديدة، تكشف عن طول خصلات الشعر سواء كان منخفضاً بأسلوب ماندي مور Mandy Moore أو عالياً كبونيتايل أليسون بري Alison Brie.





شاهدي ألبوم صور تسريحات شعر مرفوعة ناعمة ناعمة للنجمات واختاري لخصلات شعركِ الطويلة تسريحات عصريّة ولافتة تزيد من أناقتكِ في كافّة مناسبات الربيع.

Advertisements

شاهدي أيضاً:

تسريحات شعر مرفوعة مفعمة بالأنوثة... استوحيها من النجمات

أجمل تسريحات الشعر للوجه المربع بأسلوب النجمات

تسريحات شعر النجمات 2019