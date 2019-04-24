بالفيديو| محمد صلاح ونجمات الفن.. مداعبات وصور وإثارة جدل

كان آخر المواقف التي جمعت محمد صلاح بفنانات هو صورة التقطت للاعب المصري، ونجم نادي ليفربول، خلال حضوره عشاء مجلة "تايم" الأمريكية التي اختارته من أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العام، مع إميليا كلارك، أو كما تعرف بأم التنانين، التي تمثل شخصية دينيريس تارجريان في مسلسل game of thrones.

وشغلت الصورة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لأنها جاءت بالتزامن مع عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل الذي يحظى بشعبية عالمية، ولكن إميليا كلارك ليست الفنانة الأولى التي تثير الجدل بظهورها مع فخر العرب محمد صلاح فقط سبقتها عدد من النجمات.

أصالة:

نشر صلاح أمس بعد عشاء "تايم" صورة له يتناول البيتزا، حينها قررت الفنانة أصالة أن تداعبه عبر التعليقات فقالت في تعليق على صورته، "صحة وهنا" مُرفقة ببعض الوجوه التعبيرية، وتفاعل متابعي صلاح مع تعليق أصالة، الذي حقق نحو 1400 من الإعجابات.

جيسي عبده:

حظت الممثلة اللبنانية، جيسي عبده بكثير من الجدل، حينما ظهرت بجانب صلاح خلال وجودهما في دبي، حيث كان صلاح يحضر حفل نظمته شركة "أديداس"، وظهرت جيسي معه في عدد من الصور نشرتها عبر إنستجرام، ما جعل رواد "سوشيال ميديا" يتساءلون عنهما، وقالت جيسي في تصريحاتها لـ"الوطن"، تفاصيل الصورة التي جمعتها باللاعب العالمي، وأنها التقت به بالصدفة، حيث كانت متواجدة بـ"دبي مول" الذي زاره "صلاح".

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هند صبري:

صورة تذكارية جمعت الفنانة هند صبري ومحمد صلاح، شاركتها "هند" مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلالتهما، مبدين إعجابهم بالصورة، حيث كانت تتواجد هند صبري في إنجلترا والتقت بالفرعون المصري.

فيفي عبده:

"5 مواه من فيفي عبده لمحمد صلاح بالتزامن مع الدوري الإنجليزي في شهر نوفمبر من العام 2018"، هكذا قررت فيفي عبده تقديم الأمنيات لفخر العرب لمزيد من التوفيق والنجاح، بنشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كما امتلأت حسابات بعض الفنانات مع كل جائزة يحصل عليها محمد صلاح، بالتهاني والأمنيات بمزيد من النجاح، معتبرينه فخر العرب ومصدر الإلهام لكثير من الشعوب حول العالم، بينهن شيرين عبدالوهاب، وزينة، وندى بسيوني.

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