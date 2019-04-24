موضة موديلات عبايات 2019 مفتوحة نسقيها بطريقة غير تقليدية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 04:36 مساءً - العبايات المفتوحة من التصاميم التي تحبها كثيرًا الفتيات، بخاصة الصبيّة العملية التي تحتاج لتصميمات سهلة الارتداء، ويمنحها أيضًا "لوك" عصريًّا وأنيقًا. لهذا اخترنا لكِ هذه المرة من موديلات عبايات 2019، التصميمات المفتوحة، وإليكِ التفاصيل.



العباية المزركشة باللون الأحمر الجريء سوف تناسبكِ لسهراتكِ الليلية، كالعباية من Abayas Boutique عباياس بوتيك. كما يمكنكِ اعتمادها مع الفساتين الضيقة، لاطلالة مريحة أكثر، مع شنطة وحذاء باللون الأسود، حتى لا تغطي على فخامة العباية.



رسومات الورود على العبايات، سوف تكون أساسية بخزانتكِ هذا الصيف، يمكنكِ اختيارها كالعباية من الكتان من Bakarah Abayas باكاره عباياس، مع رسومات الورود على كلا الجانبين، نسقي معها التنانير البليسيه والتيشرت القطني باللون الأبيض، مع سنيكرز لاطلالة مناسبة لأجواء النهار أو التسوق مع الصديقات.



أما هذه العباية بخامة الكريب المنسدلة من Seasonal Abayas سيزونال عباية، فاختاريها لأجواء العمل، مع تنورة الـ Pencil للوك أكثر جدية، ويمنحكِ كذلك مظهرًا رشيقًا، مع حذاء مدبب من الأمام بكعب رفيع، وحجاب باللون الأسود، حتى تبدي بسيطة وأنيقة بالوقت نفسه.



هناك بعض تصاميم العبايات المفتوحة التي أصبحت تصميماتها توفر عليكِ فكرة تنسيق القطع تحتها، كهذا الموديل من Sesonal Abayas سيزونال عباية، مع البنطلون والتوب الواسع بخامة العباية نفسها، للوك حيادي أكثر.



التصميمات التي تحمل الطابع العربي الأصيل لشكل العباية، أو المستوحاة من تصميمات وتطريزات القفاطين، بالسابق لم نكن نشاهدها بشكل تصميم مفتوح، لكن الآن أصبحت موجودة ودارجة بشكل كبير، كالعباية من Shall Boutique شال بوتيك باللون اللبني، يمكنكِ تنسيقها مع التوب الطويل باللون الأبيض، وحذاء النود.