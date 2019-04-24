بالصور| كيف أصبحت حياة "توأم ملتصق" بعد 13 سنة من الانفصال؟

ملتصقتان في البطن والحوض والكبد والكلى والأمعاء الغليظة، هكذا ولدا التوأم كيندرا وماليا هيرين، قبل أن يقرر والديهما إجراء عملية فصل لهما كي يعيشا حياة طبيعية.

قبل 13 عاما، أجريت عملية فصل للتوأم استغرقت حوالي 26 ساعة، ولكن واجه التوأم مشكلة في الأطراف حيث ولدا برجلين فقط، فقرر الأطباء أن تحتفظ كل واحدة منهن برجل واحدة، وحاليا تبلغان من العمر 17 عاما، حيث أجريت العملية بينما كانا يبلغان من العمر 4 أعوام.

واجهت الفتاتين مشاكل عدة بعد العملية، فقد خرجا من المستشفى بعد 6 أسابيع من إجرائها، لكن كان عليهما الخضوع للعلاج الطبيعي، وعمليات لتقويم العمود الفقري، لتأهيلهن للعيش بمفردهن مرة أخرى.

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ووفقًا لـ"ديلي ميل"، في البداية كان القرار هو التعليم عبر الإنترنت، قبل أن تقررا الخروج للشارع والذهاب للمدرسة، كي يتعودان على الاختلاط مع الآخرين، ودشنت الفتاتين مدونة لهما عبر الإنترنت، ولهما حسابات على السوشيال ميديا إنستجرام، ويوتيوب، ولهما آلاف المتابعين.

تقول الشقيقتان، "عندما يسمع الناس قصتنا يسألون عن مزيد من التفاصيل، بينما نشعر نحن بأنها مسألة طبيعية فقط لدينا اختلاف بسيط"، ورغم المعاناة التي لاقوها في البداية فهما ممتنان لوالديهما، حيث تقولان، "نحن سعداء بقرار الفصل"، حيث تعيشان الآن حياة مستقلة مع أخواتهم الأكبر والأصغر سنا.

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