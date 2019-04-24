جيجى حديد تجذب الأنظار في حفلة عيد ميلادها في نيويورك

جذبت العارضة جيجي حديد الأنظار إليها في عيد ميلادها الرابع والعشرين، أثناء قيامها بإقامة حفلة فاخرة في مطعم لاأفنيو في مدينة نيويورك مساء الاثنين.

وارتدت عارضة الأزياء، التي انضمت إليها شقيقتها الصغرى بيلا، 22 عامًا، ومجموعة من العارضات، وبلوزة بيضاء قصيرة، وعززت أناقتها مع بدلة من الدينم مكونة من سترة فضفاضة وسروال وجينز مستقيم الساق.



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وحافظت عارضة الأزياء جيجى على مظهرها في زوج من أحذية الكاحل السوداء المكتنزة، وحملت حقيبة يد صفراء مزينة بالريش.

ولفتت جيجى الأنظار باختيارها للاكسسورات، حيث ارتدت مجموعة من القلادات، بما في ذلك قلادة توروث وقلادة من شل إيليو باكسي زوج من الاساور ومجموعة مختارة من الخواتم الذهبية، واكتفت العارضة بتصفيفة شعر انسيانية، ومكياج بسيط.

وبدت الأخت الشقيقة بيلا في الوقت ذاته مثيرة للإعجاب في مجموعة مكونة من ثلاث قطع من الدنيم، وتتكون من سروال مستقيم الساق، وسترة كبيرة الحجم متطابقة، وبلوزة على الدنيم، وبدت سعيدة جدًا عند وصولها إلى الحدث، واكتفت بيلا بتصفيف شعرها في كعكة أنيقة تريس لها ووضعت أحمر شفاة قوي.

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وحضرت الحفلة أم الشقيقتان يولاندا، البالغة من 55 عامًا، والتى فاجأت الحضور في حلة داكنة لقضاء ليلة في الخارج مع ابنتيها، كما حضر مجموعة من النجوم، واللذين ظهروا في إطلالات رائعة ومنهم المغنية تايلور سويفت والعارضة هيلينا كريستينسن، وحتى والد جيجى وبيلا محمد حديد.



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