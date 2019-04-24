إطلالة أنيقة لسكارليت جوهانسون في العرض الافتتاحي لفيلمها الجديد

يُتوقع أن يكون فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة- Avengers: Endgame"، أكبر فيلم يتم افتتاحه على الإطلاق، بمكسب يتراوح من 850 مليون دولار إلى 900 مليون دولار في شباك التذاكر عالميًا.

وأقيم في العرض الافتتاحي للفيلم، الاثنين الماضي، على السجادة الحمراء داخل مركز المؤتمرات في مدينة لوس أنجلوس، ويعتبر الفيلم المليء بالنجوم، هو تكملة مباشرة لفيلم "Avengers: Infinity War" ، الذي أنتج قبل عام، ويختتم القصص التي روتها سلسلة الأفلام في 21 فيلمًا، من سلسلة عالم "مارفل" السينمائي، ابتداءً من فيلم "Iron Man" لعام 2008.

وتنافست نجمات فيلم Avengers: Endgame""، بالظهور بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في العرض الافتتاح، وكان من بينهن النجمتان بري لارسون وسكارليت جوهانسون، اللاتي ظهرن بإطلالات غاية في الأناقة.

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وأظهرت نجمة فيلم "Captain Marvel"، البالغة من العمر 29 سنة ، أسلوبها الأنيق في ثوب أرجواني شاحب، والذي كان متناسقًا مع السجاد الأرجواني في القاعة المقام فيها الحدث.

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وتألقت سكارليت جوهانسون، البالغة من العمر 43 عامًا، بفستان لامع بدون حمالات، والذي تميز بفتحة في الظهر كشفت عن وشمها الكبير، الذي اقترن مع حذاء بكعب عال لامع وحقيبة مطابقة.

وسارت جوهانسون على السجاد الأرجواني، مع صديقها كولن غوست، الكاتب المشارك في برنامج "ساتر داي نايت لايف"، وقام الاثنان اللذان ارتبطا منذ أواخر عام 2017، بالسماح للمصورين بالتقاط صور لهما.

يُذكر أن الفيلم الخاص المليء بالمؤثرات، من إخراج أنتوني وجو روسو ، ويبدأ عرضه داخل دور السينما في أميركا الشمالية، مساء الخميس المقبل، وأعلنت دور "ايه إم سي" للعرض السينمائي، أن فيلم "Avengers"، حقق مبيعات التذاكر المدفوعة، مقدمًا قبل وصوله إلى دور العرض أكثر من أي فيلم آخر في التاريخ.

وكان من بين الحاضرين، روبرت داونى جونيور، وكريس إيفانز، ومارك روفالو، ومات ديمون، وكريس برات، وخطيبته كاثرين شوارزنيغر، بالإضافة إلى كريس هيمسورث، ووليام هيمسورث، وزوجته مايلى سايروس، وبرادلى كوبر، وداناى جوريرا، وجوينيث بالترو، وإيفانغلين ليلى، والممثل والمخرج جون فافريو وغيرهم من مشاهير هوليوود.

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