بالفيديو| هدى المفتي: "إنتي فين يا جزمة" أظرف معاكسة تعرضت لها

كشفت الفنانة هدى المفتي، عن أظرف معاكسة تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المفتي خلال لقائها مع سمر يسري في برنامجها "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها ذهبت لتناول العشاء في أحد المطاعم وكتبت ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لتفاجئ برسالة من شخص يقول لها "إنتي فين يا جزمة".

ووصفت هدى المفتي، صاحب الرسالة بأنه "واحد دمه خفيف"، معتبرة أنه تحدث معها بعشم، وأن أصدقاؤها أنفسهم لا يحدثوها بهذه الطريقة.

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وهدى المفتي هي ممثلة وعارضة مصرية، من مواليد القاهرة، وتبلغ من العمر 24 عاما.

بدأت مشوارها الفني بعد دراستها للمسرح ونجحت المفتي في لفت الأنظار اليها كممثلة من خلال تجسيدها لشخصية "نادين" في مسلسل "هذا المساء" والذي عرض في موسم رمضان ٢٠١٧ وقدمت عددا من المسلسلات والأفلام الأخرى.

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