5 طرق لحل الخلافات مع الشريك.. منها "الموافقة على كل ما يقول"

تواجه الزوجات في بعض الأحيان صعوبة التعامل مع أزواجهن، وتزداد الخلافات التي قد تحيل حياتهما إلى جحيم، ولتجنب المشكلات والوصول إلى حل للنزاعات قدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من النصائح منها:

تجنب فرض الرأي

يجب الوصول إلى حلول للنزاعات دون فرض الرأي، فالتسامح يساعد على الوصول لحلول وسط.

نبرة صوت منخفضة

الحفاظ على نبرة الصوت المنخفضة يساعد على تهدئة الموقف، ولكن الصوت المرتفع يعطي انطباعًا سيئًا، فالصوت المنخفض يجعلك أكثر اقناعًا.

الموافقة على كل ما يقوله الشريك

يبدو هذا غريبًا، لكن في بعض الأحيان، قد تساعدك الموافقة على ما يقوله شريكك حتى لو كان مخطئًا، على تهدئته وإنهاء الجدال القائم بينكما وتفادي الشجار العنيف، ويمكن بعد ذلك شرح وجهة النظر الأخرى.

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تقديم الدليل

إذا كنت تريد أن يوافق شريكك على ما تقوله، يمكنك محاولة استخدام "دليل اجتماعي". لنفترض أن شريكك غاضب من سلوك معين، يمكنك تقديم مثال على كيفية قيام شخص يحبه شريكك بنفس السلوك الذي قمت به، وعندها قد يقتنع بسلوكك إن لم يكن خاطئًا.

الثقة بالنفس

تساعد الثقة بالنفس أثناء الحوار على إنهاء الجدال مع الشريك، ويساعد على حل المشكلة دون تفاقمها.

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