تعد زغللة العين واحدة من أهم الأعراض الطبية التي يجب التعامل معها بحذر، فبعض أسبابها قد تكون بسيطة، والآخر يحتاج إلى تدخل سريع، ومن أهم أسباب زغللة العين كما ذكرها موقع "Daily Medical".

أمراض القرنية

أمراض القرنية تكون غالبًا من أسباب زغللة العين في عين واحدة فقط، وعند تغطية العين المصابة تختفي الرؤية المزدوجة.

جفاف القرنية

يتسبب جفاف القرنية في حدوث الرؤية المزدوجة.

أمراض المخ

الأعصاب التي تتحكم في العين مرتبطة مباشرة بالمخ، حيث يقوم المخ بمعالجة إضافية للإشارات البصرية، ومن الأمراض التي تصيب المخ وتؤثر على الرؤية السكتات الدماغية، أورام المخ، الصداع النصفي، تمدد الأوعية الدموية، زيادة الضغط داخل المخ بسبب صدمة أو نزيف أو عدوى.

مرض السكري

السكر غير المنضبط قد يصيب الأعصاب في عين واحدة ويؤدي إلى ضعف في العين والرؤية المزدوجة.

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التصلب المتعدد

ويؤثر على الأعصاب في المخ و الحبل الشوكي و إذا أصاب الأعصاب التي تتحكم في العين يؤدي إلى الرؤية المزدوجة.

ضعف عضلة العين

ضعف عضلة واحدة في العين يؤدي إلى عدم قدرتها على الحركة بصورة طبيعية مع العين الأخرى السليمة، ومحاولة النظر في الاتجاهات التي تتحكم بها العضلة الضعيفة يؤدي إلى زغللة بالرؤية.

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