الامارات | مبادرات وإصدارات تنشر الأمل في جناح «أصدقاء مرضى السرطان»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وإصدارات تنشر الأمل في جناح «أصدقاء مرضى السرطان» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً، في الدورة 11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بجناح يستعرض أهداف مبادرة «أنا أبتكر»، التي تقع تحت مظلة «أنا»، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الأطفال.
وقالت المدير العام للجمعية، الدكتورة سوسن الماضي: «يعد مهرجان الشارقة القرائي للطفل من أهم المنصات والمحطات التي نلتقي من خلالها بأكبر عدد من طلبة المدارس والأطفال والأسر، لنعرفهم بمبادرات الجمعية المختلفة وجهودها في دعم أطفال السرطان، وتعزيز وعيهم بالأورام التي تصيب الأطفال، والتي يصل عددها إلى 12 نوعاً». وتعرض الجمعية في جناحها مجموعة من الكتب والإصدارات، التي تتناول سرطان الأطفال أبرزها كتاب «رحيق الورد»، تأليف صالحة عبيد غابش، ورسوم روث بوروز، والذي يحكي قصة الطفل عمران المتعايش مع مرض السرطان، و«رحيق الورد» الذي اختارته الكاتبة عنواناً لكتابها وصديقاً لعمران.
كما تعرض الجمعية كتاب «وداعاً للمرض أهلاً باليقطين»، تأليف جنا ماتياس، ورسوم كريستي فاليانت.
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