الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز تعيد صيحة الأحذية المطرزة

شوهدت الممثلة والمغنية الأميركية، جنيفر لوبيز في طريقها إلى سهرة بنيويورك، واعتمدت اطلالة ناعمة بظلال بودرية من البيج والجملي.

صحيح أنّ تفاصيل اطلالتها تستحق التوقف، بخاصة مع اختيارها معطفًا فاخرًا من دار أزياء "ماكس مارا"، والمزدان بحزام الخصر والياقات العريضة، لكنّ زوج الأحذية التي انتعلتها أثارت الحديث عنها، فقد اختارت حذاءً مطرزًا بالبروز المعدنية، وهو تصميم أيقوني قدمه دار فالنتينو Valentino منذ عشر سنوات، ومازال يقدمه ضمن تشكيلاته الحديثة لكل عام.

ختارت جنيفر لوبيز زوج أحذية من طراز Rockstud Pumpsبمقدمة مدببة وكعب رفيع، كما زينته بالبروز المعدنية والأحزمة التي لفّت مقدمة القدم والكاحل، كذلك اختارت اللون الوردي المائل إلى البيج البودري، ونسقته مع حقيبة من الطراز نفسه.

الأحذية المطرزة تتصدر الموضة في 2019

اختيار جنيفر لوبيز لهذا التصميم تحديدًا، يؤكد أنّ الأحذية المطرزة جزء من موضة هذا العام، حتى وإن وقع الاختيار على تصميم قديم بهذا الشكل، لا سيما وأنّ دار مثل فالنتينو تعيد تقديم الصيحة نفسها، ولكن بتصاميم متعددة وألوان تناسب موضة العام، حتى أصبحت حذاءً تقليديًّا كلاسيكيًّا.

الأحذية المطرزة باتت حاضرة وبشكل بارز، وأصبحت متوافرة في شكل حذاء بكعب عالٍ، أو صندل أو حذاء مسطح. .

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يتوافر حذاء جنيفر لوبيز هذا العام بألوان متعددة، فإذا كانت الألوان الفاتحة والظلال البودرية هي الأبرز، يمكنكِ أيضًا اختيار زوج من الأحذية المطرزة بالبروز المعدنية بلون ساطع، مثل الأحمر، أو لون نيون مثل الأخضر.

طريقة تنسيق الأحذية المطرزة

قديمًا، كانت الأحذية المطرزة سواء بالاكسسوار المعدني، أو الكريستال والترتر، أو الخيوط، مقتصرة على الاطلالات المسائية، ولكن هذا العام قُدّم التطريز بأسلوب أكثر عصرية، فيمكنكِ تنسيق حذاء مطرز مع جينز سكيني وتي شيرت. كما يمكنكِ تنسيق هذا الطراز من الأحذية مع فستان ربيعي ميدي مزين برسوم برية من موضة هذا العام.

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