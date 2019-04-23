بالفيديو| فوائد الليمون في إزالة رائحة العرق

تحدثت أمنية طاهر خبير تجميل، عن فوائد الليمون في إزالة رائحة العرق وتفتيح الأماكن الحساسة، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يُستخدم مع الجلسرين بشكل يومي.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، مقدمتي برنامج "dmc"، أن استخدام الليمون بعد الاستحمام يزيل رائعة العرق، حيث يترك رائحة رائعة في الجسم.
وتابعت، أنه من الممكن استخدام ملعقة ليمون مع ملعقة جلسرين، لتفتيح المناطق الحساسة بشكل يومي.
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