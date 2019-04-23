أكثر النجمات جرأة : مايا دياب تلهمك إطلالات رمضانية محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 04:37 مساءً - مايا دياب من النجمات العربيات المثيرات للجدل للكثير من الأسباب، وبشكل خاص بسبب اطلالاتها الجريئة وأسلوبها المتمرد في الموضة، والذي في الكثير من الأحيان لا يتناسب مع عادات وتقاليد الوطن العربي، لكن وبالرغم من كل ذلك، فنحن كثيرًا ما نشاهد مايا دياب في أزياء محتشمة وأنيقة، فيها لمسات من العصرية الشبابية، وقد اخترنا اليوم بالصور 8 اطلالات مميزة اعتمدتها مايا دياب في مختلف المناسبات، تستطيعين أن تستوحي منها حتى لمناسبات رمضان 2019.



مايا دياب في اطلالة لافتة في العباية:



لأحد المشاوير الصباحية الكاجوال، شاهدنا مايا دياب وقد نسقت "لوك" مميزًا جمعت فيه بين الأسلوب الشرقي والأسلوب الشبابي العصري، وكان عبارة عن جمبسوت باللون الأبيض بقصة فضفاضة، نسقت معه عباية معرقة باللون الأحمر، وأكملت اللوك بشنطة يد كبيرة من القش، ونظارات شمسية بتصميم شبابي.







بدلة رسمية باللون الأسود خيار مايا دياب:



لإحدى المناسبات الرسمية شاهدنا مايا دياب وقد اختارت بدلة رسمية باللون الأسود من تصميم “نيكولا جبران” Nicolas Jebran، بدت فيها غاية في الأناقة، لاسيما وأنّ تصميم البدلة أنيق ومميز مع ياقة باللون الأبيض وقصة محددة الخصر، وقد اعتمدت من تحتها قميصًا أبيض زينته ببروش من الكريستال.





فستان ترتر براق باللون الأسود اختارته مايا دياب:



على المسرح في إحدى الحفلات شاهدنا مايا دياب في فستان سهرة محتشم من الترتر البراق باللون الأسود، اختارته من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana بأكمام طويلة وقصة منسدلة، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا أضافت من خلاله لمسات من الفخامة.

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اطلالات محتشمة نسقتها مايا دياب استوحي منها أزياءً رمضانية، في حال كنتِ من المعجبات بأسلوبها في الموضة.

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