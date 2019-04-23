فساتين صيفية محتشمة على طريقة المدونة مروة حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 04:37 مساءً - موضة الفساتين الصيفية لم تعد مرتبطة فقط بغير المحجبات، فأصبح لدينا الكثير من التصميمات المحتشمة والأنيقة التي تعتمدها البلوجرز المحجبات في اطلالتهنّ المختلفة، سواء في الرحلات الصيفية أو بيومكِ العادي.



ومن الفاشينيستات التي تعتمد بشكل كبير على الفساتين عامةً، هي المدونة المصرية مروة حسن، ومع دخول الصيف ألهمتنا بالكثير من الاطلالات المحتشمة التي تألقت بها تحديدًا على الشاطىء.



اختارت مروة حسن فستانًا من رسومات الحيوانات البرية، الرائجة هذا العام، مفتوح قليلًا من ناحية الصدر، لهذا اعتمدت معه حجابًا أسود عريضًا يغطي هذه المنطقة.



أما بالنسبة للألوان الصيفية المنعشة، فقد اعتمدت مروة على الفستان المخطط بالطول، مع الكشكش العصري أيضًا ناحية الأكمام، مناسب للصبايا القصيرات والممتلئات، نسقت معه سليبر مفتوحًا باللون الأبيض، وحقيبة الخوص مثالية لاطلالتكِ على الشاطىء.



لفتنا أيضًا الفستان المطبع بالورود بالكامل، منعش وجذاب لاطلالتكِ الصيفية، كما اعتمدته بخامات خفيفة لطيفة على البشرة، ارتدت حجابًا باللون اللبني، ربما كان سيبدو لافتا أكثر مع الحجاب الأبيض، لكنّ اختيار قبعة الخوص كانت مناسبة، بخاصة هذا النوع الأنثوي المناسب مع لفات الحجاب.



الاطلالة الحيادية مع لوني الأبيض والأسود، بدت جذابة وأنيقة على الشاطىء، لكنها ستكون مناسبة أكثر ليومكِ العادي، وكذلك لسهراتكِ المسائية. كما أعجبنا حزام الخصر العريض الذي زين الفستان، وأضاف مظهرًا رشيقًا لاطلالة مروة.