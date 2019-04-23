"لو قالك أنا هاتقدملك واختفى".. رضوى الشربيني تقدم نصائح للفتيات: اسمعي مني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقطع فيديو جديد لها من إحدى حلقات برنامجها "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتوى الفيديو الذي شاركته "رضوى" مع جمهورها، نصائح للفتيات اللائي تلقين وعودا من شباب بالزواج ومقابلة الأهل ولكنهم اختفوا.

وقدمت رضوى خلال برنامجها عددا من النصائح لهؤلاء الفتيات، لتشجيعهن على تخطي الصدمة، وكيفية التعامل مع الشاب فيما بعد حيث قالت، "وقفي جميع أنواع الاتصال، ولا مكالمة تليفون، ولا رسالة ولا تبعتيله مع صاحبة ولا صاحب".

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وأضافت، "أحلى صور عندك تحطيها في كل حتة، وأوعي تلقحي عليه في المواقع، وهنكتب ايه اليوم الحلو ده، يوم سعيد، عشان يبان انك مش فارق معايا ولا بقطع في شراييني".

وأكملت نصائحها موجهة كلامها للفتيات، "اسمعي مني، بعد 15 يوم هيظهر تاني، وهيقولك انا كانت نفسيتي تعبانة وظروفي صعبة، يا اترفدت من الشغل يا امي في المستشفى، وساعتها تعاملي مع الموضوع عادي جدا ولا كأنك مضايقة".

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