ياسمين عيسى تشكر مصممة أزياء على فستانها الأبيض.. ومتابع: اللي باعك خسر حلاوتك

رسالة شكر وجهتها ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إلى مصممة أزياء إطلالتها البيضاء، التي ارتدتها في أول ظهور لها عقب طلاقها، خلال حفل عيد ميلادها بصحبة مجموعة من أصدقائها، أبرزهم المطربة أصالة.

لفتت "ياسمين" الأنظار بفستان أبيض "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه منقوش ومتوسط الطول، من توقيع مصمم الأزياء عفاف جريس.

"لا احتاج للحديث عن أفضل مصممي الأزياء في مصر، شكراً لكي".. كلمات شكر باللغة الإنجليزية، وجهتها طليقة أحمد إبراهيم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرفقة صورة لها بفستان حفل عيد ميلادها.

ولقى المنشور تفاعلا من رواد موقع التواصل الاجتماعي، والذي تجاوز خلال الساعات الماضية، الـ3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ستكتشفين لاحقا أن الحياة أجمل بدون وجود الرجل"، و"بتشبهي نادين نسيب نجيب قمر"، و"اللي باعك خسر دلعك وحلاوتك".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لياسمين عيسى، طليقة أحمد إبراهيم، وهي تحتفل بعيد ميلادها، بصحبة الفنانة أصالة، ومجموعة من أصدقاءها على أنغام الجريني "أشوف فيك يوم".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين للسبب نفسه، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

وكان إبراهيم متزوجا من ياسمين عيسى لـ10 سنوات، وأنجب منها طفلين.

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