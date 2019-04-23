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السيول الإيرانية تجرف رفات جندي عراقي مفقود منذ 37 عاماً

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:52 مساءً - أعلنت الإدارة المحلية بناحية الفجر شمالي محافظة ذي قار، تسلمها رفات مقاتل عراقي مفقود منذ 37 عاماً وجرفته السيول الإيرانية باتجاه الأراضي العراقية.

المفقود العراقي

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية، أمس الاثنين، عن رئيس المجلس المحلي لناحية الفجر، زهير كامل، قوله: إن "أهالي الفجر تسلموا رفات المقاتل في الجيش العراقي (عبد الأمير حاج جبار الجادري) الذي فُقد في عام 1982 في أثناء الحرب الإيرانية العراقية، أي قبل 37 عاماً".

وأضاف: إن "السيول الإيرانية القادمة إلى البلاد (من إيران) جاءت برفاته إلى منطقة المشرح في العمارة".

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وأوضح أن "الأجهزة الأمنية والقضائية في محافظة ميسان تعرفت على رفات الجادري من خلال القرص الحديدي الخاص بالجنود العراقيين الذين كانوا يحملونه في أثناء الحرب".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر جنازة الجندي العراقي مع مجموعة كبيرة من السيارات تسير خلفه متوجهة نحو المقبرة.

الجندي العراقي المفقود

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