انت الان تتابع تفاصيل خبر الثاني في 24 ساعة.. زلزال بقوة 6.3 يضرب الفلبين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:45 صباحاً - ضرب زلزال ثانٍ بقوة 6.3 درجات، اليوم الثلاثاء، وسط الفلبين، بعد يوم من هزة خلفت ضحايا وخسائر شمالي البلاد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الهيئة قولها، إن الزلزال وقع ظهراً بالتوقيت المحلي، ومركزه على بُعد 13 كم شرقي توتوبيغان الواقعة بالمنطقة الوسطى للفلبين.

وأوضح المصدر أن عمق الزلزال بلغ 70.2 كم، في حين لم ترِد أنباء على الفور عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر شمالي البلاد، وتسبب في مصرع 11 شخصاً، مع وجود مفقودين.

كما تسبب زلزال الاثنين، في انهيار متجر، و إلحاق أضرار ببعض المباني، ومطار، بحسب "أسوشييتد برس".

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تُعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90% من الزلازل بالعالم، وهو ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل كبير.

وفي 15 أكتوبر 2013، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر الفلبين، وتسبب في مصرع 144 شخصاً.