بالصور| أم روسية تتخلص من أطفالها حرقا

سئمت سيدة روسية من تربية أطفالها، وبعد مشاجراتٍ عدة بينها وبين زوجها بسبب رفضه وضع أطفالهم في دار أيتام، فكرت في طريقة للتخلص منهم من خلال عقد خطة مُحكمة مستغلة ذهاب زوجها لعمله كل صباح.

ظلت الأم تتناول الكحول داخل منزلها، الواقع في"باراكويفو"، بعد خروج زوجها لعمله، بدأت الزوجة في تنفيذ خطتها حيث قامت بسكب البنزين على أثاث المنزل وأشعلت النيران به، وقامت بوضع طفليها البالغين من العمر عام و4 أعوام، لمنعهما من الخروج، بحسب صحيفة" ذا صن" البريطانية.

بكل قسوة وجبروت وقفت الأم بخارج المنزل تشاهد الحريق فور اندلاعه، ليلاحظ أحد الجيران الدخان المتصاعد من المنزل، ويحاول اقتحامه من خلال كسر النافذة.

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نجح الرجل في العثور على الطفلة الصغيرة ذات العام الواحد، وقام بإنقاذها حيث كانت غائبة عن الوعي، ولكنه فشل من العثور على الطفل الأكبر، وعلى الفور بادر بنقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي علاجها.

وفور قدوم الشرطة، قال شهود العيان إن الأم ظلت تراقب المشهد من بعيد دون إبداء أى رد فعل لمحاولة إنقاذ طفليها، ليتم القبض عليها وتوجيه التهم إليها بمحاولة قتل أطفالها، بعد العثور على رفات الطفل الأكبر أسفل أريكة المنزل.

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