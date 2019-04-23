كوميديا حمدي الميرغني وزوجته من حالته الإنسانية إلى الزواج في 3 أيام

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، وذلك في حلقة الاثنين، من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

حمدي الميرغني المحامي

وحكى الفنان حمدي الميرغني كواليس حياته قبل عمله في مجال الفن مشيرًا إلى أنه كان يعمل بالمحاماة قبل امتهانه "التمثيل"، وكان "يهرج" أحيانًا مع القضاة لدرجة أنه "اتزنق في إيفيه وقاله"، وهدده القاضي بالحبس 24 ساعة لعدم الالتزام بآداب الجلسة.

وأوضح الميرغني تفاصيل الواقعة: "كانت قضية ضرب فجاي الموكل وكنت بثبت دفع انتفاء الدليل الفني مع القولي يعني انتفاء تقرير الطب الشرعي مع أقوال المجني عليه والتقرير بيقول إن فيه سحجات في دماغه وهو بيقول إنه اتضرب بالمطواة وبقول للقاضي إزاي يا ريس فيه خربشة في دماغه وهو بيقول إنه ضربه بالمطواة يعني كان بيهرش له بالمطواة في دماغه فالقاعة كلها ضحكت والقاضي قالي التزم يا أستاذ بآداب الجلسة".

وأكد الميرغني، أن هذه كانت آخر جلسة ترافع فيها، وقال لنفسه "هروح التزم بقا على المسرح وهناك لو قولت إفيه هاخد فلوس مش هتحبس".

وأوضح أن عددا من موكليه تعرضوا للسجن فعلًا، بسبب ثغرات في القضايا التي كان يترافع فيها عنهم.

تعرفه بأشرف عبدالباقي

حكى الفنان حمدي الميرغني كواليس معرفته بالفنان أشرف عبدالباقي وانضمامه لمسرح مصر.

وقال الميرغني، إن الفنان سامح حسين كان يخرج لهم مسرحية على مسرح جامعة القاهرة، واصطحبهم لحضور تصوير مسلسل "راجل وست ستات" والذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي.

وأوضح الميرغني، أن عبدالباقي، شاهد عرض مسرحي، باسم "شيزلونج" قدمه هو وزملائه مصطفى خاطر ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن، وتعرفوا على الفنان أشرف عبدالباقي في هذه الأثناء.

وأشار الميرغني، إلى أن "عبدالباقي"، قال لهم "انتوا معايا خلاص"، مشيرًا إلى أنهم شاركوا في تقديم استكشات في أحد البرامج معه ثم اشتركوا في تياترو مصر، الذي أصبح مسرح مصر فيما بعد.

حمدي الميرغني عن زوجته: "كنا بنستقطعها"

حكى الفنان حمدي الميرغني، بعض أسرار علاقته بالفنانة إسراء عبدالفتاح، زميلته في مسرح مصر، قبل زواجهما، قائلا إنها كانت تتعامل معه وزملائه محمد عبدالرحمن ومحمد أنور "كحالات إنسانية".

وتابع: "إسراء البنت المدللة بنت باباها ومعاها عربية وتعرفنا عليها في مسرح مصر وفي الفترة دي كنا بنصور في المنصورية وهي الوحيدة اللي كانت بتيجي بعربية واحنا كنا بنركب ميكروباص الإنتاج".

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وأضاف الميرغني: "محمد عبدالرحمن، كان معاها في مركز الإبداع ويعرفها قبلنا، وقال تعالوا نركب معاها وركبنا معاها وكنا بنتكلم بطبيعتنا واحنا قاعدين عدينا على محل سمك قولنا من زمان مأكلناش سمك، قالت انزل أجيب لكم سمك، ومصعبتش علينا واستقطعناها وخليناها تاني يوم جابت لنا كفتة".

عقد قرانهما في 3 أيام

وحكى الفنان حمدي الميرغني كواليس عقد قرانه بالفنانة إسراء عبدالفتاح حيث طلبت منه إسراء عبدالفتاح، أن يتحدث مع والدتها في الهاتف واستفسرت منه عن موعد تقدمه لخطبتها "كنا قاعدين في كافيه وقالت لي خد كلم ماما وأنا اتحرجت وقالت لي انت عايز إيه وشكلك بتلعب ببنتي وقولت لها لا والله".

ووصف حمدي الميرغني، والدة زوجته بأنها "طيبة جدًا"، مشيرًا إلى أنه أخبر والدتها أنه سينتهي من أعماله وسيعود ويصطحب والده ووالدته لخطبتها "لما رجعت من السفر كنت واخد إجازة 3 أيام وكتبت كتابي في الإجازة".

وقالت الفنانة إسراء عبدالفتاح أنها درست "اللوجستك" في الأكاديمية البحرية والتحقت بمركز الإبداع الفني مع المخرج الدكتور خالد جلال وساهمت مع فرقة مركز الإبداع في عدد من العروض.

ووصفت إسراء عبدالفتاح زوجها حمدي الميرغني بأنه "رومانسي جدًا وعلى طول يجيب لي ورد ودباديب كبيرة وحمرا".

وأبدت الفنانة إسراء عبدالفتاح محبتها الشديدة لحمدي الميرغني قائلة "بموت في أمه".

وقالت "عبدالفتاح"، إنها لا تحب شٌرب الماء: "مبحبهاش خالص مبقدرش أشربها بتعب منها ومبحبهاش".

وتابعت: "طعمها وحش قوي ووحشة قوي وتقيلة كده وغريبة ومبحبهاش"، مؤكدة أنها تتناول المياه الغازية بدلًا من المياه العادية، "مبحبش المية أبدًا ومستحيل أشربها ولو شربتها بتعب".

وأكدت أنها لا تتناول الشاي أو القهوة وتكتفي بتناول الخرشوف.

زوجها الفنان حمدي الميرغني، قال إنه ظل لفترة يقنعها أن "تتناول الدواء بالمياه بدلًا من المياه الغازية لكنه فشل في ذلك"، مؤكدًا أنها أدمنت تناول "الخرشوف" ولا تشرب الماء إطلاقًا.

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