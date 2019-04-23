بالصور| متّريقوش على راجل.. مواقع التواصل تطارد 3 سيدات خلال الاستفتاء

على مدار الأيام الثلاث المخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقعت 3 من السيدات فريسة لتعليقات سلبية وتنمر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدمن الـ"كي بورد" واختفوا خلف شاشاتهن ليتحدثن عن فتيات تصدرن المشهد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، ووضعتهن الظروف أمام "مدفع التنمر".

موظفة لجنة البابا تواضروس

أولى السيدات اللائي تعرضن لأذى خلال الاستفتاء الدستوري هي الموظفة التي استقبلت البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث التقطت لها عدسات الكاميرا صورة بشكل تلقائي خلال تصويت البابا، حيث مضى أمام اسمه، فيما بدت هي شائحة بنظراتها وغير عابئة بتلك الشخصية الهامة الواقفة أمامها.

تعليقات سلبية كثيرة واجهتها فاطمة عبداللطيف، والتي وصلت إلى حد وصفها بالـ"وقحة" و"تستاهل الرفد"، وغيرها من التعليقات السلبية، حتى ردت عليها مؤكدة عدم تعمدها تجاهل تواضروس، بل تحترمه بشكل كبير، ولم تقصد عدم النظر إليه على الإطلاق.

وأضافت "فاطمة" لـ"الوطن": "أنا بصيت لقداسته عادي خالص والله، ومكانش في دماغي حاجة سلبية نهائي".

فتاة أتوبيس دعاية المشاركة في الاستفتاء

"قلة الوطنية"، و"تستاهل"، كانت ضمن التعليقات السلبية التي طالت فتاة عرفت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والـ"سوشيال ميديا"، عبر فيديو انتشر لها، حيث كانت تستقل أتوبيس مفتوح لدعايا تحث على المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري 2019.

وبينما يسير الأتوبيس، ارتطمت الفتاة بجزع شجرة فسقطت على الأرض، ولكنها قامت مرة أخرى ما يشير إلى نجاتها من الموت حيث سقطت من ارتفاع دور تقريبا، وبدلا من التعاطف معها تلقت الفتاة العديد من التعليقات السلبية بسبب حرصها على مشاركة الجميع في حقوقهم الدستورية.

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عروس قنا

كعادة العرائس اللائي يتزوجن أيام الاستفتاءات والانتخابات، ويستخدمن كذلك حقهن الدستوري، جرت العادة أن يذهبن إلى اللجان مرتديات فساتين الفرح، ولكن عروس محافظة قنا تعرضت لكثير من التنمر، بسبب المكياج الثقيل الذي وضعته، ما أدى لتفتيح لون بشرتها أكثر من اللازم.

"يسلم مبيض المحارة، ويسلم النقاش"، تعليقات سلبية وتنمر عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، على العروس الجديدة، ما دفع زوجها لإخفائها عنها، ورد هو عليها في تصريحات لـ"الوطن" قائلا: "أنا مقولتلهاش على التريقة اللي حصلت على (فيس بوك)، والتعليقات السخيفة على المكياج، عشان مزعلهاش، أنا بس اللي شوفتها واتضايقت".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة العروس، مرفقين بها العديد من العبارات التنمرية، والساخرة على إطلالتها.

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