الامارات | رامز يوقع بصاحب «ديسباسيتو» في الشلال

شكرا لقرائتكم خبر عن رامز يوقع بصاحب «ديسباسيتو» في الشلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل الفنان المصري رامز جلال مواقع التواصل الاجتماعي كعادته كل عام، بعد أن طرح صورة من برنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه في رمضان هذا العام على قنوات إم بي سي، والذي يحمل عنوان «رامز في الشلال»، حيث نشر الملصق الدعائي للبرنامج مردداً الدعاء المعتاد الذي يدعو به في كل عام وهو «ربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر».

وتقوم فكرة برنامج «رامز في الشلال» على إيهام الضيف بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بإندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكنه بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجأ بأن الجزيرة هي أيضاً تغرق، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة، ويتبين لاحقا أن الغوريلا هي رامز جلال. ومن الفنانين الذين وقعوا في شباك رامز هذا العام؛ شيرين رضا وحلا شيحة وتامر حسني ومحمد حماقي وعلي ربيع ودنيا سمير غانم وشيماء سيف ومصطفى خاطر وشهيرة بالإضافة إلى الفنان البورتوريكي لويس فونسي صاحب أغنية ديسباسيتو الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب، ومن نجوم الكرة مدحت شلبي وحسين الشحات وأحمد شوبير.

وشهدت الأيام الأخيرة قبل الإعلان عن اسم البرنامج وفكرته، هجوماً كبيراً على الفنان الشاب وبرنامجه الذي يعد الأشهر بين برامج المقالب التي تعرض في شهر رمضان، واتخذ هذا الهجوم طابعاً دينياً بعد ان انتشرت شائعة تفيد بأن البرنامج هذا العام سيحمل عنوان «رامز خارج نطاق الخدمة»، وتقوم فكرته على تناول الضيف مشروب به مادة مخدرة، وعندما يفيق يتم ايهامه بأنه مات وأنه يحاسب في القبر، وانقسم الجمهور بين عدم تصديق الخبر ووصفه بالساذج، وبين اطلاق دعوات لمقاطعة البرنامج ومطالبة الأزهر الشريف بالتدخل لوقف تصويره ومنعه من العرض، في حين ذهب البعض أن رامز نفسه وراء تسريب هذه الشائعة لتشويق الجمهور للبرنامج خاصة وأن نفس الفكرة تم تسريبها العام الماضي باعتبارها فكرة البرنامج ولكن قيل وقتها أن رامز تراجع عنها لخطورتها.