البنطلون الجلد اختيار عصري للربيع.. وهكذا اعتمدته ميريام فارس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 10:31 صباحاً - عادةً ما تستغني المرأة عن أزياء الجلد بعد انقضاء الشتاء، رغم أناقتها، لكن، هذا الموسم يبدو أنها بحاجة إلى إعادة النظر في القطع المصممة من الجلد، والاستعانة بها خلال الربيع.

ظهرت المغنية اللبنانية ميريام فارس في أحد اللقاءات التلفزيونية، باطلالة ربيعية عصرية، مزجت فيها بين الخامات المناسبة للطقس الحار وبين نفحة شتوية، ترجمتها في بنطلون جلد بأرجل فضفاضة، باللون الجملي الرائج هذا الموسم، ونسقته مع تي شيرت قطن مُطبّع برسوم عصرية، كذلك اعتمدت حقيبة الخصر المصممة من حافظات عدة متدلية.

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أرجعتنا اطلالة ميريام فارس إلى تشكيلات كبريات دور الأزياء على ممشى العروض، حيث برزت أزياء الجلد ضمن أزياء الربيع، بخاصة دار فندي Fendi، وبربري Burberry. برزت درجات البيج والجملي، وصولًا إلى البني الداكن، كذلك ظهر اللون البرتقالي المشرق ضمن أحدث اختيارات من أزياء الجلد.

إطلالة ميريام فارس



أفكار لتنسيق البنطلون الجلد في الربيع



يختلف أسلوب تنسيق الجلد خلال الربيع بحسب طقس البلد، لكن بشكل عام، هناك بعض الأفكار العصرية لاعتماد الجلد، وبخاصة البنطلونات التي يسمح بتنسيقها في الربيع.

يمكنكِ اختيار بنطلون بأرجل فضفاضة على طريقة ميريام فارس، وتنسيقه مع قطعة علوية عصرية مثل تي شيرت أو توب من دون أكمام.

الأكثر رواجًا بين أزياء الجلد، هو البنطلون السكيني الأسود، والذي يعدّ اختيارًا عصريًّا، سواء في الاطلالات النهارية أو اطلالات العمل، أو حتى اللقاءات المسائية.

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طريقة تنسيق البنطلون الجلد السكيني تتحدد بحسب الوقت. في الصباح ننصحكِ بتنسيق البنطلون الجلد مع قميص كاجوال وحذاء رياضي، أما إذا كنتِ تخططين لاطلالة عمل مميزة، عليكِ تنسيق البنطلون الجلد مع سترة فضفاضة محبوكة على الخصر بحزام، ويفضل انتعال حذاء بكعب عالٍ. أخيرًا، في مشوار مسائي لا مانع من اعتماد البنطلون الجلد مع توب مكشوف مزين بالترتر، أو مصمم من خامة مترفة مثل الحرير أو الشيفون.

إليكِ مجموعة من الأفكار تلهمكِ بالطريقة المناسبة لتنسيق البنطلون الجلد في الربيع:

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