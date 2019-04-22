لفات حجاب مناسبة للشهر للفضيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 10:31 صباحاً - اختيار لفة الحجاب المناسبة مع إطلالتك يفرق كثيرا بمظهرك. ولأننا على مشارف استقبال رمضان 2019 ، فأنت بحاجة إلى التجديد والتألق بخياراتك المحتشمة لشهر رمضان، لهذا إليك لفات حجاب مناسبة للشهر الفضيل، ومناسبة أيضا لخياراتك المختلفة.
لفة الحجاب الواسعة
سوف يناسبك كثيرا هذا النوع من لفات الحجاب، خاصة للمشاوير النهارية، والتي تعتمد على الحجاب القطني وتلائم أجواء الصيف والحر في نهار رمضان، وتعتمد لفها من دون دبابيس، فقط وضع الحجاب على الرأس، ولفها من دون ربطها بشكل قوي على الرقبة، ووضع الطرفين على الأكتاف.
لفة الحجاب أساسها البطانة
وهي تشبه إلى حد كبير لفة الحجاب الواسعة، ولكن اختلاف الخامة سوف يجعلك تركزين على البطانة القطنية، مع اعتماد حجاب شيفون أو قطني، وتربطين الحجاب بشكل عشوائي، ومناسبة أكثر لصاحبات الوجه النحيف.
الحجاب التركي لا غنى عنه
مع تطور لفات الحجاب لا يمكن الاستغناء عن لفات الحجاب التركي، بإمكانك اختيارها للحجاب المثلثي القصير، مع عقده من الخلف. مناسب أكثر لأماكن العمل في رمضان. أو اعتمدي الحجاب المثلثي العريض قليلاً، وبدلاً من أن تكون العقدة للخلف، اربطي الجانب الأيمن على الكتف الأيسر، بحيث يغطي الحجاب منطقة الصدر، وتناسب هذه اللفة العبايات الرمضانية.
لفة الحجاب الانسيابية على كلا الحانبين
مع إطلالتك الليلية، اعتمدي على لفة الحجاب بمشبك أو من دون من ناحية الرقبة، مع وضع كلا الطرفين على الكتف، لإطلالة أكثر هدوء وبساطة.
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