متصلة لعمرو أديب: "مشكلتنا في مصر بنمثل على بعض في فترة الخطوبة"

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للمشاهدين خلال فقرة "مع رجاء" ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قال فيه: "هل (طباع) الزوج/ الزوجة ممكن تتغير بعد الزواج (الكريم يبقى بخيل - الفرفوشة تبقى نكدية.... إلخ)؟".

وقالت متصلة اسمها "وسام" من محافظة القاهرة: "مفيش شيء بيتغير ومحدش بيتغير" معتبرةً أن "البخيل بيفضل بخيل والنكدية نكدية والفرفوش فرفوش".

وأضافت: نعاني في مصر من بعض المشكلات: "إحنا عندنا مشكلة بمصر في الجو العربي إن احنا بنمثل على بعض في الخطوبة وكله بيتجمل ومراية الحب عمياء".

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ونفت تغير طبع الزوج أو الزوجة عند الزواج: "مبيتغيرش الطبع لكن بتتغير حاجات معينة بتعود عليها وبيرجع لأصله في الآخر".

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