وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للمشاهدين خلال فقرة "مع رجاء" ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قال فيه: "هل (طباع) الزوج/ الزوجة ممكن تتغير بعد الزواج (الكريم يبقى بخيل - الفرفوشة تبقى نكدية.... إلخ)؟".
وقالت متصلة اسمها "وسام" من محافظة القاهرة: "مفيش شيء بيتغير ومحدش بيتغير" معتبرةً أن "البخيل بيفضل بخيل والنكدية نكدية والفرفوش فرفوش".
وأضافت: نعاني في مصر من بعض المشكلات: "إحنا عندنا مشكلة بمصر في الجو العربي إن احنا بنمثل على بعض في الخطوبة وكله بيتجمل ومراية الحب عمياء".
ونفت تغير طبع الزوج أو الزوجة عند الزواج: "مبيتغيرش الطبع لكن بتتغير حاجات معينة بتعود عليها وبيرجع لأصله في الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة لعمرو أديب: "مشكلتنا في مصر بنمثل على بعض في فترة الخطوبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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