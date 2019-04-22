وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للمشاهدين خلال فقرة "مع رجاء" ضمن برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قال فيه: "هل (طباع) الزوج/ الزوجة ممكن تتغير بعد الزواج (الكريم يبقى بخيل - الفرفوشة تبقى نكدية.... إلخ)؟".
وقال أحمد من محافظة السويس في مداخلة هاتفية مع البرنامج: "الطبع بيغلب التطبع والراجل بيتغير لكن الست عمرها ما بتتغير والنكدية هتفضل طول عمرها نكدية". متابعًا "الراجل بيتحمل المسؤولية في كل حاجة وممكن يتغير والنكدية بتفضل نكدية لكن مستحيل إن ست نكدية تبقى فرفوشة".
الفنانة رجاء الجداوي، قالت إن الحب يجعل الخاطب في فترة خطوبته لا يرى العيوب في خطيبته: "فترة الخطوبة محدش بيشوف العيوب وكله بيتجمل".
ونصحت الجداوي، من يجد خطيبته تنفعل في لحظات لا تستحق الانفعال ألا يتزوجها وأن يضعها في أكثر من موقف ليرى انفعالها.
كانت هذه تفاصيل خبر متصل لعمرو أديب: "الست عمرها ما بتتغير والنكدية هتفضل طول عمرها نكدية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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