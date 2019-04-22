"انتي مش محترمة".. تغريم شاب سب فتاة على "واتس آب" مليون و170 ألف جنيه

تطبیق "واتس آب" أحد وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما للمحادثات الشخصیة، مستخدموه یحادثون أقاربھم وأصدقائھم من خلاله، وھو ما حدث مع شاب إماراتي تحدث مع ابنة عمه عبر التطبیق، ولكن أھانته لها أثارت استياء الفتاة، الأمر الذي انتھى بغرامة مالیة كبیرة، بسبب جملة كتبھا في لحظة غضب.

الفتاة الإماراتیة تقدمت ببلاغ أمام النیابة العامة، بعد إھانة الشاب لھا عبر "واتس آب"، والتي بدورھا أحالت الشاب إلى محكمة أول درجة في إمارة أبوظبي، حیث قضت بتغریم المتھم مبلغ 250 ألف درھم إماراتي، وهو ما يعادل مليون و170 ألف جنيه مصري.

تفاصيل الواقعة

تفاصیل الواقعة ترجع إلى قیام الشاب بسب الفتاة عبر تطبیق الـ"واتس آب"، حیث أرسل إلیھا رسالة تحتوي على عبارة "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، ما أثار غضب الفتاة واعتبرته إهانة لا تغتفر، لتلجأ مباشرة للقضاء لاسترجاع حقها، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

محاولة صلح المتهم والمجني عليها

بعد صدور الحكم، تقدم الشاب المتھم باستئناف لالتماس البراءة أمام محكمة استئناف أبوظبي، والتي منحته فرصة للتواصل مع ابنة عمه، في محاولة لتسویة بینھما، وخلال الجلسة المحددة للنظرفي ما آلت إلیه الأمور، وأكد المتھم فشله في التصالح مع الشاكیة خلال فترة الأجل التي أعطتھا له المحكمة.

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بداية الواقعة

الشاب روى أمام المحكمة بداية الواقعة، والتي تمثلت في حوار بینه وابن عمه، وھو شقیق الفتاة، الذي یقیم خارج الدولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فیس بوك"، على خلفیة كتابة الأخیر عبارة خاطئة تختص بالشأن العام، وقام المتھم بتصحیحھا، بحسب حديث الشاب للصحيفة الإماراتية.

ويستكمل الشاب حديثه، بأن ابنة عمه ھي من بدأت في التحدث معه، وأرسلت له على "واتس آب" تھاجمه، مكررة نفس كلام شقیقھا، وأوردت في حدیثھا عبارات تفید بأن رده على شقیقھا غیر محترم، وھو ما استفزه، فأرسل لھا "احترمي نفسك أنت مو محترمة بكلامك"، مشیرا إلى أن العبارة لا يقصد بها شخص المجني علیھا، ولكن المقصود بھا حدیثها وأسلوبها.

قرار المحكمة

وقررت هيئة المحكمة تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للنطق في الحكم في الاستئناف المقدم، وجاء قرارها بعد مداولات بين المتهم وهيئة المحكمة، والتماس دفاع المستأنف الحكم بالبراءة، واحتياطيًا تعديل الوصف والقيد وتطبيق المادة (274) من قانون العقوبات على المتهم.

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