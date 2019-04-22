الشطة أو الفلفل الحامي من البهارات التي لا يستطيع البعض تناول الطعام بدونها، وعلى الرغم من فوائدها لها كذلك أضرارا، حسب موقع health line، يجب بسببها تجنب تناولها أو التقليل منها. أضرار الشطة الشعور بالحرقة في الفم وتسبب التقرحات أحيانا. تتسبب الشطة في الالتهابات الجلدية والتورم والأحمرار. يؤدي تناولها إلى موت خلايا الألم العصبية غير الحساسة لمزيد من الألم. آلام في المعدة والإسهال Advertisements تناول الفلفل الحار يسبب الضيق المعوي في بعض الناس. الإفراط في تناول الشطة يؤدي إلى ألم في البطن، وحرقان في الأمعاء، وتشنجات. تزيد من ألم القولون العصبي. تعمل على فقدان الوزن بشكل مؤلم. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار الشطة.. آلام المعدة وتقرحات الفم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.