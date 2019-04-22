الامارات | فان دام في مصر.. ويشارك محمد رمضان بطولة إعلان

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام في مصر.. ويشارك محمد رمضان بطولة إعلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّر النجم المصري محمد رمضان مفاجأة مدوية، أمس، بإعلانه عن مشاركة النجم العالمي جان كلود فان دام له في بطولة إعلان تلفزيوني، لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، ونشر رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه مع فان دام، والمفارقة أن فان دام كان يرتدي الجلباب الصعيدي المصري، ويضع شارباً وعمامة، وأكد محمد رمضان سعادته بهذه الفرصة الفريدة من نوعها، وقال عن فان دام إنه نجمه المفضل، وكان يتمنى أن يشاركه أي عمل فني، لكنه لم يحلم يوماً بأن تتحقق هذه الأمنية. حتى فاجأته شركة الاتصالات، التي يقدم لها إعلاناتها الحصرية، بأن فان دام سيشاركه في بطولة الحملة الدعائية الجديدة، التي ستطرح في شهر رمضان.

فيما التقطت، وسط حراسة مشددة، صور فان دام في مشاهد من الإعلان، بمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية في منطقة 6 أكتوبر. من جانب آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «زلزال»، الذي يشارك به في السباق الرمضاني، وتشارك في بطولة المسلسل النجمة العائدة بعد الاعتزال والحجاب، حلا شيحة، في أول ظهور فني لها.

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ويجسد رمضان، خلال أحداث المسلسل، دوري الأب والابن، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها دور أب وابن، بعد مسلسله العام الماضي «نسر الصعيد»، الذي جسد فيه دور الأب صالح القناوي، والابن زين القناوي ضابط الشرطة.

و«زلزال» من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة ومنى عبدالغني وماجد المصري ونسرين أمين وهنادي مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان.