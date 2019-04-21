الأربعاء.. أولى فعاليات مبادرة "عين السمكة" السينمائية لدعم المرأة

تنطلق الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء، أولى فعاليات مبادرة "عين السمكة" تحت عنوان "كلنا معاكي"، والتي تنظم بالتعاون وبدعم مشروع "التحرير لاونج" بمعهد جوتة بوسط البلد.

وتتضمن الفعالية ثلاثة أجزاء تبدأ بمعرض فوتوغرافي، لنساء من كل المستويات الاجتماعية، الطبيبة والسائقة ومديرة البنك وصانعة الخبز وغيرها من المهن.

ويعقب ذلك عرض الفيلم الوثائقي "نقطة من أول السطر" من إنتاج مؤسسة "حياة للتنمية والدمج المجتمعي" بدعم من مؤسسة "دروسس".

ويحكي الفيلم تجارب لسيدات خرجن من المؤسسات العقابية وجرى إعادة تأهيلهن اجتماعيًا ونفسيًا حتى يندمجن مرة أخرى مع المجتمع وتوفير فرص عمل لهن، وهو من إخراج نيفين شلبي.

ويلي عرض الفيلم ندوة بعنوان "الصورة النمطية للمرأة العاملة المعيلة في السينما والدراما"، و التي يديرها الناقد السينمائي محمد عاطف وهو من أبرز نقاد و مبرجي المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية.

ومن ضمن متحدثي الندوة، أيضا الكاتب والسيناريست وليد خيري عضو المجلس القومي للمرأة والدكتورة نيرمين البحطيطي رئيس مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي، والمخرجة وصاحبة المبادرة نيفين شلبي.

جدير بالذكر أن "مبادرة عين السمكة الثقافية السينمائية" دشنتها المخرجة نيفين شلبي إيمانا منها بدعم قضايا المرأة من خلال السينما والصورة وعلى رأس القائمة قضايا العنف بكل أشكاله من تحرش واغتصاب وزواج مبكر وختان، بالإضافة إلى العنف الأسري تجاه الفتيات أو الزوجات والاستيلاء على الإرث.

كما تهتم المبادرة بقضايا التمييز العنصري ضد المرأة في العمل أو القوانين بشكل عام، كما تسعي المبادرة مستقبلا بنشر وتعليم صناعة أفلامًا وثائقية لدعم قضايا المرأة في كامل أنحاء الجمهورية من خلال ورش في التخصصات السينمائية المختلفة من إخراج وكتابة ومونتاج لتدريب الشباب في المحافظات.

ويجري تنظيم عروض لتلك الافلام وحلقات نقاشية حول قضايا المرأة وطرح حلول، كما يوجد مقترح بإقامة مهرجانا سينمائيا مستقبلا عن قضايا المرأة.

جاءت فكرة المبادرة للمخرجة نيفين شلبي بعد انضمامها لدراسة دبلومة التنمية الثقافية بكلية الآداب تحت إشراف وتدريس وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، وأيضا العديد من قامات الثقافة في مصر مثل الدكتورة سلمى مبارك ووزير الثقافة الأسبق شاكر عبد اللطيف.

وتعد المباردة والفاعلية، مشروع تخرج من دبلوم الدراسات العليا للتنمية الثقافية.

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وأخرجت نيفين شلبي صاحبة المبادرة، العديد من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، كما حصلت على العديد من الجوائز.

وشاركت نيفين في فعاليات فنية دولية في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والهند وإيران، كما جرى اختيارها كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات دولية ومحلية أكثر من عشر مرات، حيث جرى اختيارها كعضو بالمهرجان القومي للسينما وأيضا بالهند والعراق وتونس.

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