بالصور| أمريكية تلقي 7 كلاب حديثي الولادة بالقمامة.. ومطالب بمعاقبتها

ارتكبت امرأة مجهولة الهوية، جريمة أثارت استهجان المنظمات المدافعة عن حقوق الحيوان، بعدما التقطتها كاميرات المراقبة في مدينة "كواتشيلا"، بمقاطعة" ريفرسايد" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حينما نزلت من سيارتها تتفقد المارة من حولها، وألقت "كيس" مغلق في صندوق القمامة، وهو الأمر الذي كان يبدو في بادئ الأمر طبيعيًا لإحكامها غلق الكيس جيدًا.

بعد أيام من الواقعة رصدت كاميرات المراقبة، قيام سيدة بإلقاء 7 كلاب حديثة الولادة، الأمر الذي استدعى السلطات المعنية إلى مراجعة الكاميرات لمعرفة هوية الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، بحسب موقع "ميل أونلاين".

وأثناء قيام أحد المارة بعبور الطريق لإلقاء القمامة، اكتشفت وجود هذا الكيس بداخل الصندوق، فأخذه معه وسلمه للسلطات المعنية.

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وكانت المرأة ألقت الكيس في ظل درجة حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في نفوق الكلاب بعد ساعات قليلة.

ووصفت وسائل الإعلام الغربية، سلوك المرأة بـ"المثير للقرف"، واعتبر رئيس هيئة حماية الحيوان في ريفرسايد جون ويلش أنه من الغباء رمي الحيوانات.

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