بالصور| مؤسس "أمهات مصر" تدلي بصوتها في الاستفتاء: واجب وطني

أدلت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة السادات للغات التابعة لقسم أول مدينة نصر بالمنطقة العاشرة.

وقالت عبير، لـ"هن"، أن المشاركة في الاستفتاء أمر مهم للغاية وواجب وطني، مؤكدة أن التعديلات لصالح الدولة المصرية وليس لأشخاص بعينهم، لافتة أن بعض التعديلات منها ما يتعلق بالمراة مثل المادة 102: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد"، داعيه جميع أولياء الأمور بالنزول والمشاركة في الاستفتاء بكل حرية.

وتمنت من جميع سيدات مصر خوض الانتخابات على التعديلات الدستورية.

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وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، امس، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت

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