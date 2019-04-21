5 أساسيّات تعتمدها جوليا روبرتس لإطلالة ربيعية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

على عتبة الخمسين من عمرها، مازالت النجمة الأميركيّة جوليا روبرتس محافظة على إطلالة شابة وابتسامة عريضة يختبئ وراءها سرّ جمالها الطبيعي. تعرّفوا فيما يلي على 5 أساسيّات في مجال الأناقة تعتمدها جوليا روبرتس لإطلالتها الربيعيّة، واستوحوا منها أفكاراً لإطلالة شابة وعصريّة في هذا الموسم، حسب موقع"العربية".

1- تنسيق الثوب والسروال معاً:

تُحسن جوليا روبرتس عادةً اختيار إطلالاتها على البساط الأحمر. فهي لاتحبّ الأزياء الكلاسيكيّة جداً ولكنها لاتميل أيضاً إلى ما هو خارج عن المألوف. أما سرّ نجاح إطلالاتها فيعتمد على التوازن بين ما هو عصري وأنيق.

ظهرت جوليا روبرتس هذا العام في أكثر من إطلالة نسّقت خلالها ثوباً طويلاً مع سروال كلاسيكي، ومنها إطلالة لاقت استحسان نقّاد الموضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. اعتمدت هذه الإطلالة التي حملت توقيع دار Stella McCartney في حفل "غولدن غلوبز" الأخير، وتألّفت من ثوب طويل من الموسلين باللون البيج وسروال أسود.

إن تنسيق هاتين القطعتين مع بعضهما البعض لا يقتصر فقط على أزياء المناسبات، إذ يمكن اعتمادها في الإطلالات اليومية من خلال تنسيق سروال الدنيم المفضّل لديكِ مع ثوب صيفيّ أحادي اللون أو تزيّنه الخطوط والطبعات.

2- إضافة لمسة من المرح على رصانة البدلة:

تشكّل البدلة قطعة أساسيّة في خزانة جوليا روبرتس. وهي تعتمدها منذ تسعينيّات القرن الماضي في الحياة اليوميّة وفي إطلالاتها على البساط الأحمر.

تعرف جوليا جيداً كيف تضيف لمسة حيوية ومرحة في بعض الأحيان على رصانة البدلة، حيث نسّقتها في إحدى إطلالاتها الأخيرة مع "تي-شيرت" قطنيّة تزيّنت برسومات مستوحاة من عالم "الكاريكاتور" وصندل ذي كعب مرتفع أضفى لمسة أنثويّة على إطلالتها. فلا تترددوا باعتماد هذه الفكرة في تنسيق البدلة الكلاسيكيّة مع "تي-شيرت" قطنيّة مطبّعة، خاصةً أن هذه الأخيرة تندرج ضمن القطع "الضروري اقتناؤها" هذا الموسم.

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3- اعتماد السروال الجلدي:

يشكّل السروال الجلدي أحد القطع المبتكرة التي يسهل تنسيقها مع التصاميم الكلاسيكيّة لسترات "البلايزر"،

والبلوزات الحريريّة، و"التوبات" الناعمة. وهو من القطع التي تضفي لمسة شبابيّة على الإطلالة.تهوى جوليا روبرتس تنسيق السروال الجلدي الأسود مع سترة "بلايزر" باللون نفسه و"تي-شيرت" قطنيّة. وقد نسّقت إطلالتها مع أكسسوارات تضفي لمسات أنثويّة عليها من خلال الصندل ذات الكعب المرتفع والحقيبة الملوّنة.

4- اختيار ثوب تزيّنه نقاط البولكا:

من الصعب نسيان إطلالة جوليا روبرتس الأيقونيّة في فيلمها Pretty Woman بثوب تزيّنه نقاط البولكا. كان ذلك في تسعينيّات القرن الماضي، ولكنها ما زالت حتى اليوم تحبّ ارتداء الأثواب التي تزيّنها هذه الطبعة التي تبقى على الموضة دائماً. فلا تترددوا في اعتماد طبعة البولكا لتزيين ثوب ناعم أو بلوزة يسهل ارتدائها في الإطلالات النهاريّة والمسائيّة على السواء.

5- تبنّي تدرّجات الماجينتا:

من السهل جداً أن نكتشف حبّ هذه النجمة للون الماجينتا الذي هو خليط بين التدرجات الورديّة والبنفسجيّة. فقد رأيناها تختار هذا اللون في العديد من إطلالاتها اليوميّة وعلى البساط الأحمر.

يُضفي هذا اللون حيوية ولمسة من الإيجابية على الإطلالة، وهو يناسب كافة ألوان البشرات فلا تترددوا باعتماده في إطلالاتكن الربيعية والصيفية.