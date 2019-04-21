من الزواج للطرد.. القصة الكاملة لأزمة علي ربيع "وجه الشكر لعائلة زوجته.. وتجاهل حديثها عن والدته"

مفاجأة مدوية، حطمت بها ندا محمود، زوجة علي ربيع، نجم مسرح مصر، قصة حبهما، بعدما نشرت، مساء أمس، عدة كلمات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت من خلالهما الجدل، مُتهمة زوجها بطردها من المنزل، بصحبة طفلتهما، مُرجعة هذا التصرف، لوالدته.

أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الفنان وزوجته، في مقدمة محركات البحث على مواقع "الإنترنت" للبحث عن صحة تلك المنشورات.

إلا أن أكدت والدة الزوجة صحة الحديث، نافية تعديه عليها بالضرب، قائلة: "طردها من 20 يوما، وبلغنا بعد كدة إنه مش هيكمل معاها".

وترصد "هُن" القصة الكاملة لأزمة علي ربيع.. من الزواج للطرد:

زواج كلل بمولودة:

احتفل الثنائي بزواجهما، في سبتمبر 2015، عقب قصة حب نشأت بينهما، وسط حضور كبير من الوسط الفني، أبرزهم نجوم مسرح مصر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حينها صور الحفل، مُبدين إعجابهم بالزفاف، والعروس، حتى أثمر الزواج عن ولادة طفلتهما مليكة، منتصف العام الماضي.

علي ربيع يشكر عائلة زوجته:

في حوار قديم للفنان علي ربيع، قال إنه تعرف على زوجته من خارج الجامعة، وإنها تمارس الباليه، وأُعجب بها فور تعارفه عليها.

وأضاف "ربيع" حينها، خلال حواره مع الإعلامية سالي شاهين في برنامجها "ده كلام"، إنه سعيد بالزواج وأن أهل زوجته لم يبالغوا في طلباتهم.

ربما لم يظهر ربيع، فيما بعد، إلا وللحديث عن أعماله الفنية، أو من خلال مشاهده بمسرح مصر، دون التطرق للحياة الشخصية، إلى أن أشعلت زوجته أمس، مفاجئة بشأن استمرار علاقتهما الزوجية.

زوجة علي ربيع تفتح النار.. "شكرًا يا روح أمك":

أثارت زوجة الفنان، حالة من الجدل بين متابعيها، حول خلافها مع زوجها، من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام".

ونشرت "ندا": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

ندا لم تكتف بذلك، وقالت في تعليقها على تدوينتها: "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله"، مضيفة "إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل".

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وعلى خاصية الـ "استوري" كتبت زوجة نجم مسرح مصر: "طبعًا لو الأكونت اتقفل هتكونوا عرفتوا مين اللي عمل كدة".

والدة الزوجة تكشف تفاصيل الخلاف.. "أمه السبب":

حاولت "هن" التواصل مع الزوجة، عقب نشر تلك المنشورات، لتؤكد سلوى محمد، والدتها، صحة ما كتبته ابنتها على حسابها، موضحة أن هناك أزمة بينهما، نافية اعتداءه عليها بالضرب.

تقول أم لزوجة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده"، متابعة: "طردها من 20 يومًا، في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سبوهالها".

وعن قرار الانفصال، توضح والدة "ندا": "علي انهاردة بلغنا أن والدته مش عاوزة استمرار الجوازة دي، ومش عاوزة بنتي تاني".

علي ربيع ..لا تعليق:

قرر الفنان علي ربيع، تجاهل الاتهامات التي وجهتها له زوجته، وما أكدته والدتها، وعدم الرد عليها نهائيًا، حيث رفض التعليق.

وفي هذا السياق، قال ربيع، لـ"الوطن"، إنه ينشغل حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

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