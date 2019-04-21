لهذا السبب التزمي بمدة ارتداء العدسات اللاصقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوصت الرابطة الألمانية لأطباء العيون باستعمال العدسات اللاصقة وفقا للمدة المقررة والمدونة على العبوة، والتي تتراوح - حسب المنتج – بين يوم أو أسبوعين أو أربعة أسابيع.
وعزت الرابطة سبب ذلك إلى تكوّن رواسب على العدسات لا يمكن إزالتها حتى بعد التنظيف الجيد، ما يشكل بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم.
وفي حال ارتداء العدسات اللاصقة لساعات طويلة أو النوم بها، فينبغي خلعها في أسرع وقت ممكن وإراحة العين لبعض الوقت حتى تتماثل للشفاء. وفي حال احمرار العين والتهابها، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.
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