تلوث الهواء قد يجعلنا أكثر ميلا لارتكاب الجرائم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تخيل أن تبدأ الشرطة ووحدات مكافحة الجريمة في مراقبة مستويات التلوث في المدن وتكثف انتشار قواتها في المناطق التي تتوقع أن يصل فيها تلوث الهواء إلى أعلى مستوياته، وفقً لـ"bbc".

قد يبدو هذا المشهد كأنه مقتبس من أحد أفلام الخيال العلمي، لكن نتائج أبحاث حديثة تشير إلى أن هذا الإجراء قد يصبح جديرا بالدراسة مستقبلا.

إذ ربطت دراسات أجريت مؤخرا بين تلوث الهواء وبين تدهور القدرات المعرفية وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح وزيادة مخاطر الإصابة بالاضطرابات النفسية وتدني التحصيل الدراسي، والأخطر من ذلك، ارتفاع معدلات الجرائم.

لا شك أن هذه النتائج تدق ناقوس الخطر، إذ يعيش الآن أكثر من نصف سكان العالم في المدن، ويتنقل أكثرنا يوميا عبر طرق مزدحمة. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تسعة من بين كل 10 أشخاص يتنفسون هواء يحتوي على مستويات عالية من الملوثات.