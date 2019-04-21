الضغط على القدم أثناء التنميل يعرضها للكسر.. حقيقة أم خرافة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: عادةً ما نتعرض لتنميل الأطراف، نتيجة لقلة الحركة والجلوس لفترات طويلة، ويعتقد البعض أن المشي أو الضغط على القدم عند تعرضها لهذا العرض، قد يتسبب في تعرضها للكسر، فما صحة ذلك؟ لمزيد عن الضغط على القدم أثناء التنميل.. اضغط هنا

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