طريقة عمل الكفتة المشوية

الكفتة من الأكلات التي نادرا ما تجد من لا يحبها، فهي أكله خفيفه ولذيذة ولكن الأمهات تخشى من شرائها لأطفالها من خارج المنزل خوفا من نوعية اللحم الذي تصنع منه، لذلك نقدم لك طريقة سهل لعمل الكفته المشوية في المنزل المكونات كيلو لحمة مفرومة. كوب بقسماط مطحون. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. ملح، فلفل أسود، البابريكا، الكاري. كوب بقدونس مقطع صغيرا. حبة طماطم. طريقة التحضير يمزج الثوم المفروم والبقددونس واللحم المفروم جيدا. Advertisements يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات البابريكا والكاري للحم مع الاستمرار فى العجن. يضاف البقسماط المطحون والبيض للمزيج السابق مع الاستمرار فى المزج. يدخل المزيج فى الثلاجة ويترك لمدى لا تقل عن 4 ساعات. يقسم اللحم إلى كرات صغيرة ثم لفها على هيئة أصابع. توزع أصابع الكفتة في قالب الفرن، وتركها حتى تنضج. يسخن قالب فحم، ثم يجهز قالب من الوفيل ووضع ملعقتين من السمنه، ويضاف بها قالب الفحم وتغطى جيدا. تقدم الكفته بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء والطحينة. ​

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